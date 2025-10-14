TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Ganamos, el dron se cayó”: Tuto Quiroga protagoniza incidente en su cierre de campaña en Cochabamba

Lejos de molestarse, Quiroga reaccionó con humor y aprovechó la situación para enviar un mensaje político. 

Charles Muñoz Flores

14/10/2025 12:45

Dron golpea a Tuto Quiroga durante cierre de campaña en Cochabamba. FOTO: Captura de pantalla.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un curioso momento marcó el cierre de campaña de la alianza Libre en Cochabamba, cuando el candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga protagonizó un pequeño accidente con un dron que registraba imágenes del evento.

Según relató el propio candidato, el dron impactó ligeramente contra su oreja, generando un instante de sorpresa entre los asistentes. Lejos de molestarse, Quiroga reaccionó con humor y aprovechó la situación para enviar un mensaje político:

“Lo que pasó es que mi oreja y un dron tuvieron una pequeña raspada y una peleíta. Quiero decirles que ganamos; el dron se cayó. Con mi oreja no pueden los drones y con nosotros se acaban los ladrones”.

El incidente, que no pasó a mayores, no interrumpió el acto de campaña. Quiroga continuó su discurso frente a la multitud, convirtiendo un percance tecnológico en una oportunidad para reforzar su imagen y lanzar su lema electoral de manera inesperada.

Testigos del hecho comentaron que la reacción del presidenciable causó risas y aplausos, destacando su capacidad de manejar la situación con naturalidad y humor, al tiempo que reforzaba su mensaje de lucha contra la delincuencia.

El hecho se ha vuelto rápidamente viral en redes sociales, generando comentarios tanto sobre la destreza del candidato como sobre la peculiaridad del momento.

A continuación, el video:

 

