Transportistas bloquean la Radial 19 en Santa Cruz por falta de combustible

Según los movilizados, llevan cinco días durmiendo en las calles, enfrentando carencias y condiciones difíciles.

Charles Muñoz Flores

14/10/2025 13:10

Transportistas bloquean la Radial 19 en Santa Cruz por falta de diésel. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Transportistas mantienen un bloqueo indefinido en el cuarto anillo de la Radial 19, entre la rotonda de la Radial 19 y la avenida Piraí, en protesta por la falta de combustible que, aseguraron, los afecta desde hace más de una semana.

“Esta vía está bloqueada hasta que llegue diésel”, declaró uno de los conductores que participa en la medida de presión. Otro agregó: “Este bloqueo va a seguir hasta que nos den solución. No nos vamos a mover si no llega combustible”.

Según los transportistas, llevan cinco días durmiendo en las calles, enfrentando carencias y condiciones difíciles.

“Estamos molestos como transportistas, desde el día viernes estamos durmiendo en las calles, sufriendo de muchas necesidades. Pedimos a este gobierno que de una vez nos dé combustible”, señaló otro conductor.

La medida ha generado malestar entre otros conductores, quienes reportan que las maniobras para esquivar el bloqueo podrían derivar en accidentes. Algunos optan por buscar calles alternas para continuar sus rutas.

Los transportistas aseguran que permanecerán en el lugar hasta que se restablezca el suministro de diésel, insistiendo en que no levantarán el bloqueo hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

 

