Productores de los Valles cruceños advierten posible desabastecimiento por falta de diésel

La escasez de diésel comienza a afectar gravemente a los productores de los valles cruceños, que alertan sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos si la situación persiste. En varias estaciones de servicio solo se comercializa gasolina.

Los productores de los valles cruceños expresaron este martes su preocupación por la falta de diésel, un problema que según advierten pone en riesgo la producción agrícola y podría derivar en un desabastecimiento de alimentos en las próximas semanas.

“No hay diésel para nuestra maquinaria, nosotros necesitamos los 12 meses del año. Si esto va a continuar así, en un mínimo de 30 días va a haber escasez de alimentos. No está llegando diésel, es una crisis, una liquidación total a los pequeños productores. Los camiones que van a cargar combustible retornan en tres a cuatro días”, manifestó uno de los dirigentes del sector productivo a la Red Uno.

En el municipio de Vallegrande y otras zonas de los valles, se registran largas filas de vehículos que esperan abastecerse de combustible. Se observa maquinaria agrícola, camiones, vehículos particulares y de transporte público aguardando por varias horas.

Los productores denunciaron que en algunas estaciones de servicio solo se está vendiendo gasolina, mientras que el diésel se mantiene escaso desde hace varios días. Esta situación complica las labores agrícolas y el transporte de productos hacia los mercados del departamento.

El sector pide al Gobierno garantizar el suministro inmediato de diésel y adoptar medidas urgentes para evitar una paralización total de las actividades productivas, que advierten podría impactar directamente en la seguridad alimentaria del país.

