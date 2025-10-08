Vuelven las filas por gasolina en estaciones de servicio de Santa Cruz

Las filas por la compra de gasolina volvieron a registrarse este miércoles en diferentes estaciones de servicio de la capital cruceña, generando molestia e incertidumbre entre los conductores que dependen del combustible para trabajar.

En un sondeo realizado en el barrio Polanco y el tercer anillo de la ciudad, los usuarios manifestaron su frustración por las largas esperas y la falta de información sobre el suministro. “Harto hay que esperar, yo ocupo para trabajar, soy colector de cachivaches. Hay que hacer mucha fila, no podemos morir de hambre ni de sed aquí”, expresó un conductor que aguardaba por cargar su vehículo.

Otro motociclista relató que desde tempranas horas buscaba gasolina sin éxito. “No he visto gasolina por aquí, ando buscando desde las seis de la mañana. Hay que estar en la fila y tengo que trabajar. ¿Cómo nos van a dejar sin gasolina? Estas autoridades están mal ya”, cuestionó.

Los conductores coincidieron en que la situación, que parecía haberse normalizado en los últimos días, volvió a complicarse. “Vuelven las colas, se descansó unos días, pero otra vez vuelven las filas y esto es de no acabar”, lamentó un transportista del servicio público.

