“Solo un 60% de micros circula”: transportistas viven en la desesperación por la falta de combustible

La escasez de combustible en Santa Cruz ha dejado al transporte público al borde de la paralización, afectando a miles de ciudadanos y trabajadores. Según Segundo Ricaldi, dirigente del transporte urbano, “estamos en emergencia por la escasez de combustible, que se ha vuelto más persistente y repetitiva”.

Actualmente, solo un 60% de los micros circulan con normalidad, mientras el resto permanece haciendo largas filas en los surtidores.

“Y la gran pregunta: ¿cuándo vamos a trabajar, si todos los días hacemos cola en los surtidores? Estamos prácticamente en una desesperación los transportistas, particularmente los que vivimos del día a día”, agregó Ricaldi.

La situación es extrema: según el dirigente, los micros llegan a esperar entre dos y tres días para abastecerse de combustible.

“Los choferes duermen en los surtidores”, relató, mostrando el nivel de sacrificio que enfrentan los trabajadores para mantener el servicio operativo.

