“Solo un 60% de micros circula”: transportistas viven en la desesperación por la falta de combustible

Según el dirigente del transporte urbano, los micros llegan a esperar entre dos y tres días para abastecerse de combustible. “¿Cuándo vamos a trabajar si todos los días hacemos cola en los surtidores?”, agregó.
10/10/2025 13:11
La escasez de combustible en Santa Cruz ha dejado al transporte público al borde de la paralización, afectando a miles de ciudadanos y trabajadores. Según Segundo Ricaldi, dirigente del transporte urbano, “estamos en emergencia por la escasez de combustible, que se ha vuelto más persistente y repetitiva”.
Actualmente, solo un 60% de los micros circulan con normalidad, mientras el resto permanece haciendo largas filas en los surtidores.
“Y la gran pregunta: ¿cuándo vamos a trabajar, si todos los días hacemos cola en los surtidores? Estamos prácticamente en una desesperación los transportistas, particularmente los que vivimos del día a día”, agregó Ricaldi.
La situación es extrema: según el dirigente, los micros llegan a esperar entre dos y tres días para abastecerse de combustible.
