¿Fuiste elegido jurado electoral? Esto debes saber para el 19 de octubre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió información dirigida a los ciudadanos designados como jurados electorales para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, que se realizará el próximo 19 de octubre en todo el país.

Según el comunicado, los jurados deberán presentarse a sus recintos electorales a las 06:00, con el fin de instalar las mesas de sufragio y asegurar el inicio puntual de la jornada. La mesa podrá instalarse con al menos tres jurados presentes.

El TSE subrayó que el Acta Electoral es el material más sensible del proceso y debe ser custodiada por los jurados durante toda la jornada.

Como compensación, cada jurado recibirá un estipendio de 60 bolivianos. En caso de inasistencia sin justificación, se aplicará una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, conforme a la Ley N° 018 del Órgano Electoral y la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

La institución también recordó que los jurados son la máxima autoridad en su mesa y tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y legalidad del proceso.

Finalmente, el TSE hizo un llamado a asumir con responsabilidad esta función y a participar activamente en la democracia.

