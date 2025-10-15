TEMAS DE HOY:
Uno decide

El evento, que se extendió hasta altas horas de la noche, congregó a una gran cantidad de adherentes del PDC, quienes, con banderas y gran entusiasmo, se reunieron en una importante arteria de la zona sur cochabambina.

Red Uno de Bolivia

14/10/2025 21:03

PDC cierra campaña en Cochabamba con masiva concentración y presencia de binomio Paz-Lara
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) concluyó su campaña electoral en Cochabamba la noche de este martes con un multitudinario acto en la zona sur de la ciudad. Decenas de simpatizantes se congregaron en la avenida Suecia para recibir a su binomio presidencial, Rodrigo Paz y Edmand Lara, en uno de los cierres de campaña de cara a las próximas elecciones.

El evento, que se extendió hasta altas horas de la noche, congregó a una gran cantidad de adherentes del PDC, quienes, con banderas y gran entusiasmo, se reunieron en esta importante arteria de la zona sur cochabambina. La asistencia, calificada como significativa, se observa en las imágenes y refleja el respaldo a la candidatura de Paz y Lara en la recta final de la contienda electoral.

El cierre de campaña del PDC generó un impacto en la circulación vehicular de la zona. Se reportó el cierre de varias vías de acceso a la avenida Suecia, lo que obligó a desviar el tráfico por calles adyacentes, según indicaron reportes desde el lugar.

El binomio Rodrigo Paz y Edmand Lara, al igual que la Alianza Libre, eligió la zona sur de Cochabamba para su cierre de campaña, buscando el contacto directo con sectores populares.

 

 

