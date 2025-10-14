PDC prepara su cierre de campaña en Cochabamba

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) alista su cierre de campaña para este martes 14 de octubre en Cochabamba, en un acto que contará con la presencia de sus candidatos y de autoridades electas en la primera vuelta.

La cita está programada para las 16:00 horas en la avenida Suecia, frente al campo deportivo conocido como “La Bombonera”, al sur de la ciudad.

Durante el evento, se prevé la presencia del candidato presidencial Rodrigo Paz, quien se dirigirá a sus seguidores para exponer las principales propuestas incluidas en su plan de gobierno.

Asimismo, se anunció la participación de grupos musicales y la realización de sorpresas para los asistentes que lleguen a la concentración.

Los candidatos del PDC llegaron desde la ciudad de Santa Cruz, tras participar en un multitudinario cierre de campaña, donde recibieron amplio apoyo de la militancia.

De acuerdo con su cronograma, el frente político cerrará su campaña nacional este miércoles en Tarija.

Mira la programación en Red Uno Play