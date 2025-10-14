Rodrigo Paz plantea siete medidas eficientes para contener la inflación y decirle adiós al pasado

Espacio Solicitado

El candidato Rodrigo Paz anunció que, de asumir la Presidencia, priorizará el control del alza de precios para aliviar el poder adquisitivo de los bolivianos. Afirmó que actuará con políticas de estabilización y ajuste al gasto público para evitar que la inflación castigue a la población.

Durante el debate presidencial, el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) propuso un ordenamiento integral del tipo de cambio, con un sistema de banda cambiaria que otorgue previsibilidad a la economía, fijando un piso y un techo para evitar devaluaciones o saltos abruptos. Planteó también un Banco Central de Bolivia independiente, que deje de ser “la caja chica del Gobierno” y cumpla su verdadero rol de administración monetaria técnica.

En materia tributaria, anunció medidas rápidas para aliviar la carga sobre el sector productivo: un “perdonazo tributario” que elimine multas y coactivos pendientes, reducción del IT a 3%, y baja de aranceles para insumos y tecnología. Complementa estas medidas con el fin de los subsidios ciegos, garantizando que solo se mantengan para el transporte público y sectores esenciales, mientras que los sectores con capacidad de pago accederán a importación y precios libres.

Como parte de su propuesta, planteó además un Estado ágil y digitalizado, con una “ventanilla única” para trámites y la regla de que si la administración no responde a tiempo, “los trámites se aprobarán automáticamente (silencio administrativo positivo)”.

Estas medidas son parte de su visión de “capitalismo para todos”, que también incluye que el 50% del presupuesto nacional se compartirá con las regiones para invertir en educación, salud y formación de recursos humanos. Este modelo busca estabilidad económica, precios bajos y reglas claras para producir, con combustible asegurado, crédito productivo y un Estado facilitador, “no un Estado tranca”.

Bolivia enfrenta una inflación creciente que ha erosionado los ingresos reales de los hogares, presionada por el alza en los precios de los alimentos, combustibles y servicios básicos. El alza de precios se percibe especialmente en los mercados locales y en productos de consumo diario, generando inquietud entre las clases medias y los sectores más vulnerables.

“A Dios el pasado, bienvenido el futuro”, resumió Paz, al finalizar su participación durante el bloque del debate destinado a la presentación y profundización de su propuesta económicas, centrada en confianza, inversión y desarrollo regional equilibrado.

Mira la programación en Red Uno Play