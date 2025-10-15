TEMAS DE HOY:
Policial

“Me arrastró más de cinco metros": víctima denuncia asalto de falso taxista en Santa Cruz

El afectado exige justicia y pide que las autoridades localicen al sospechoso que sería de nacionalidad venezolana. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/10/2025 20:58

Santa Cruz, Bolivia

Un hombre denunció haber sido víctima de robo por parte de un supuesto taxista, quien lo asaltó luego de abordar su vehículo en inmediaciones del sexto anillo de la avenida Radial 12, en la ciudad de Santa Cruz.

Según el afectado, el conductor, de nacionalidad venezolana, nunca activó la carrera en la aplicación de transporte y cambió de ruta repentinamente.

“El tipo nunca inició la carrera, aunque parecía estar en la aplicación. Cuando cambió de ruta, me di cuenta de que algo andaba mal y le exigí que volviera al camino marcado. Ya tenía intenciones de robarme”, relató la víctima.

En su intento por bajarse del motorizado, el hombre fue arrastrado varios metros, lo que le provocó daños en su ropa y lesiones físicas. “Me arrastró como cinco metros. Perdí la suela del zapato, se rompió mi pantalón y mi polera”, añadió.

El hecho ocurrió el pasado domingo, pero, según denuncia, recién este martes las autoridades aceptaron tomar su declaración formal. “No nos dijeron bajo qué delito tomaron la denuncia, solo nos mandaron al forense directamente”, explicó un familiar. El agresor, identificado como un ciudadano venezolano de 30 años, aún no ha sido detenido.

Los afectados exigen justicia y una rápida investigación para dar con el paradero del autor. “No es la primera vez que hace esto. Ese hombre no tenía intenciones de trabajar, solo quería delinquir. No podemos permitir que sigan ocurriendo estos casos”, manifestaron. 

