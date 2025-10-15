TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Una mujer que sabe lo que vale”: Susana Rivero interpretó a Gloria Trevi y deslumbró con su actitud

La famosa y su equipo se dedicaron la canción a sí mismos y a todas las mujeres que dejaron atrás una etapa difícil en sus vidas.

Silvia Sanchez

14/10/2025 22:51

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Fue el turno de Susana Rivero y la Academia de Baile La Fábrica, quienes subieron al escenario de La Gran Batalla con una presentación llena de fuerza y actitud.

El equipo interpretó el éxito “Todos me miran” de Gloria Trevi, una canción que Susana dedicó a sí misma y a todas las mujeres que alguna vez tuvieron que soportar una situación difícil, pero que finalmente decidieron liberarse y seguir adelante.

Los jueces destacaron la energía, la interpretación y el mensaje de empoderamiento que transmitió el grupo.

Para Tito Larenti, la presentación tuvo una gran entrega y un trabajo destacado de lip sync, aunque pidió más seguridad en escena:

“Lo entregaste todo, hicieron un buen trabajo, pero deben tener más confianza. Por momentos sentí nervios y algo de tensión”.

La juez Elka Meyer resaltó la fuerza de la puesta en escena y la interpretación de Susana:

“Me gustó mucho, tenía fuerza y eso me agradó. La canción lo ameritaba, parecía que estabas cantando realmente. Buen trabajo de interpretación, solo cuiden algunos detalles técnicos”.

Por su parte, Gabriela Zegarra se enfocó en el mensaje de empoderamiento femenino que transmitió la famosa:

“Cuando una mujer despierta, no hay quien la pare. Me encantó, solo faltó que de verdad te sueltes el cabello”, comentó con una sonrisa.

 

Finalmente, Rodrigo Massa elogió la coordinación del grupo y destacó que cumplieron con uno de los pedidos más insistentes del jurado:

“Me gustó que asumieran el papel del artista. Se nota que escucharon las observaciones anteriores y trabajaron en eso”.

Susana cerró su participación agradeciendo al jurado y asegurando que cada consejo recibido es una oportunidad para seguir creciendo:

“Tomamos en cuenta todo lo que nos dicen, porque queremos mejorar y seguir avanzando”.

A continuación, puedes revivir este momento del programa: 

 

