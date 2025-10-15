TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Tito Larenti envió a eliminación a Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo

El juez destacó el esfuerzo de todos los equipos, pero tomó su decisión basándose en la interpretación y el crecimiento dentro de la competencia.

Silvia Sanchez

14/10/2025 23:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Tras finalizar las cuatro presentaciones de la noche, llegó el momento más tenso del programa: la nominación.

El juez Tito Larenti, encargado de definir qué equipo pasaba a la instancia de eliminación, reconoció el esfuerzo y la entrega de todos los participantes, pero explicó que su decisión se centró en el avance mostrado en el escenario.

“El trabajo de los cuatro estuvo realmente bien, se nota claramente que han trabajado, pero destacan aquellos que van avanzando en la competencia. Por eso, quienes pasan a eliminación, por decisión mía, son: Ezequiel Serres y la Academia Bamboleo”, afirmó Larenti.

 

El equipo se convirtió así en el segundo nominado de la semana, y deberá enfrentarse a Cisco Moreno y Urban Vibes en la gala de eliminación del próximo domingo.

La competencia continúa más reñida que nunca, y cada presentación se vuelve decisiva para permanecer en el escenario de “La Gran Batalla

No te pierdas las próximas galas para conocer qué otros equipos quedarán en la cuerda floja.

