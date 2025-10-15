Juandy conmovió al público con un homenaje a su madre al interpretar ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel

El famoso rompió en llanto al dedicar su presentación a su madre, quien falleció hace 15 años.
14/10/2025 23:00
Para cerrar una noche llena de emociones, uno de los equipos más esperados subió al escenario: Juandy y la Academia de Baile Legacy.
El artista interpretó el clásico “Amor eterno” de Juan Gabriel, en una presentación profundamente conmovedora, dedicada a su madre, quien falleció hace 15 años y a quien considera el pilar de su vida.
Desde los primeros acordes, el público y los jueces quedaron conmovidos por la intensidad y el sentimiento que Juandy transmitió. Su interpretación fue tan auténtica que varios en el set no pudieron contener las lágrimas.
La juez Gabriela Zegarra, visiblemente emocionada, destacó la nobleza y la entrega del artista:
“Realmente eres un profesional en el escenario. Se sintió la fuerza, el amor y la conexión. El amor de una madre siempre permanece en los corazones, y eso se vio reflejado en tu actuación”.
Por su parte, Tito Larenti calificó la presentación como memorable y felicitó a todo el equipo:
“No tuviste miedo de hacer de Juan Gabriel. Entregaste el corazón y eso se notó en cada gesto. Todo estuvo muy bien, felicidades también a la academia”.
El juez Rodrigo Massa, también conmovido, no dudó en afirmar:
“Juandy, fuiste el mejor Juan Gabriel que se ha presentado en este programa”.
Finalmente, Elka Meyer resaltó la técnica y la propuesta del equipo, asegurando que fue una de las más sólidas de la noche.
Al despedirse, Juandy no pudo contener las lágrimas y, entre sollozos, expresó unas sentidas palabras:
“Esta noche es para ti, mamá… para ti que siempre me acompañas. Me siento orgulloso de mis raíces y de todo lo que me enseñaste”.
La presentación cerró la gala con una ovación de pie y el reconocimiento del público, que coincidió con los jueces: Juandy fue el mejor de la noche.

