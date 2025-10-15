Juandy conmovió al público con un homenaje a su madre al interpretar ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel

Para cerrar una noche llena de emociones, uno de los equipos más esperados subió al escenario: Juandy y la Academia de Baile Legacy.

El artista interpretó el clásico “Amor eterno” de Juan Gabriel, en una presentación profundamente conmovedora, dedicada a su madre, quien falleció hace 15 años y a quien considera el pilar de su vida.

Desde los primeros acordes, el público y los jueces quedaron conmovidos por la intensidad y el sentimiento que Juandy transmitió. Su interpretación fue tan auténtica que varios en el set no pudieron contener las lágrimas.

La juez Gabriela Zegarra, visiblemente emocionada, destacó la nobleza y la entrega del artista:

“Realmente eres un profesional en el escenario. Se sintió la fuerza, el amor y la conexión. El amor de una madre siempre permanece en los corazones, y eso se vio reflejado en tu actuación”.

Por su parte, Tito Larenti calificó la presentación como memorable y felicitó a todo el equipo:

“No tuviste miedo de hacer de Juan Gabriel. Entregaste el corazón y eso se notó en cada gesto. Todo estuvo muy bien, felicidades también a la academia”.

El juez Rodrigo Massa, también conmovido, no dudó en afirmar:

“Juandy, fuiste el mejor Juan Gabriel que se ha presentado en este programa”.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la técnica y la propuesta del equipo, asegurando que fue una de las más sólidas de la noche.

Al despedirse, Juandy no pudo contener las lágrimas y, entre sollozos, expresó unas sentidas palabras:

“Esta noche es para ti, mamá… para ti que siempre me acompañas. Me siento orgulloso de mis raíces y de todo lo que me enseñaste”.

La presentación cerró la gala con una ovación de pie y el reconocimiento del público, que coincidió con los jueces: Juandy fue el mejor de la noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play