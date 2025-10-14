Rodrigo Massa decidió enviar a la gala de eliminación a Cisco Moreno y ‘Urban Vibes’

Luego de las tres presentaciones de la noche, llegó el momento más tenso de la jornada: la nominación a la gala de eliminación. El encargado de tomar la decisión fue el juez Rodrigo Massa, quien reconoció que la elección no fue nada fácil debido al nivel y la emoción demostrada por los equipos.

“Fueron tres presentaciones hechas con el corazón, brillaron, fueron memorables y he tomado mi decisión: el equipo que se va a eliminación es el de Cisco y la academia Urban Vibes”, anunció Massa frente al público.

El equipo liderado por Cisco Moreno deberá presentarse nuevamente este domingo para defender su permanencia en la competencia. Aún resta conocer qué otros equipos lo acompañarán en la próxima gala.

Las noches de La Gran Batalla continúan cargadas de emoción, talento y sorpresas.

Foto Red Uno

