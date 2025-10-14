TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Rodrigo Massa decidió enviar a la gala de eliminación a Cisco Moreno y ‘Urban Vibes’

Pese a la emoción que el equipo transmitió, el juez tomó su decisión y nominó al equipo del influencer.

Silvia Sanchez

13/10/2025 23:44

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de las tres presentaciones de la noche, llegó el momento más tenso de la jornada: la nominación a la gala de eliminación. El encargado de tomar la decisión fue el juez Rodrigo Massa, quien reconoció que la elección no fue nada fácil debido al nivel y la emoción demostrada por los equipos.

“Fueron tres presentaciones hechas con el corazón, brillaron, fueron memorables y he tomado mi decisión: el equipo que se va a eliminación es el de Cisco y la academia Urban Vibes”, anunció Massa frente al público.

 

El equipo liderado por Cisco Moreno deberá presentarse nuevamente este domingo para defender su permanencia en la competencia. Aún resta conocer qué otros equipos lo acompañarán en la próxima gala.

Las noches de La Gran Batalla continúan cargadas de emoción, talento y sorpresas.

Foto Red Uno

