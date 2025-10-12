TEMAS DE HOY:
joven agredida carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡En la cuerda floja! ¿Qué equipo será eliminado de La Gran Batalla?

En un programa especial, cuatro equipos se enfrentan con el objetivo de convertirse en los mejores de la noche y continuar en competencia.

Silvia Sanchez

12/10/2025 17:39

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Este domingo, La Gran Batalla llega a las pantallas en un horario especial, desde las 18:30 horas, con una gala de eliminación llena de emoción, talento y entretenimiento.

Cuatro equipos fueron enviados a esta instancia tras ser nominados a lo largo de la semana, luego de no conseguir el apoyo mayoritario del público, que con su voto decidió quién debía permanecer en el show.

 

Esta noche competirán:

  • Alvinich y la academia artística CCM

  • Marcela Palacios y la academia Sport Dance

  • Basti y la academia Aurea Crew

  • Gato Pozo y la academia Style Bolivia

 

Los equipos presentarán su última coreografía inspirada en películas, una puesta en escena que mostraron durante la semana y que les costó la nominación. Sin embargo, esta noche buscarán sorprender a los jueces y conquistar al público para mantenerse en competencia.

No te pierdas ni un solo detalle de esta jornada decisiva. Las batallas serán, literalmente, ¡de película!

Conéctate a la señal de Red Uno a las 18:30 y disfruta de una noche llena de ritmo, energía y emoción.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate presidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD