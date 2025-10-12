¡En la cuerda floja! ¿Qué equipo será eliminado de La Gran Batalla?

En un programa especial, cuatro equipos se enfrentan con el objetivo de convertirse en los mejores de la noche y continuar en competencia.
12/10/2025 17:39
Escuchar esta nota
Este domingo, La Gran Batalla llega a las pantallas en un horario especial, desde las 18:30 horas, con una gala de eliminación llena de emoción, talento y entretenimiento.
Cuatro equipos fueron enviados a esta instancia tras ser nominados a lo largo de la semana, luego de no conseguir el apoyo mayoritario del público, que con su voto decidió quién debía permanecer en el show.
Esta noche competirán:
Alvinich y la academia artística CCM
Marcela Palacios y la academia Sport Dance
Basti y la academia Aurea Crew
Gato Pozo y la academia Style Bolivia
Los equipos presentarán su última coreografía inspirada en películas, una puesta en escena que mostraron durante la semana y que les costó la nominación. Sin embargo, esta noche buscarán sorprender a los jueces y conquistar al público para mantenerse en competencia.
No te pierdas ni un solo detalle de esta jornada decisiva. Las batallas serán, literalmente, ¡de película!
Conéctate a la señal de Red Uno a las 18:30 y disfruta de una noche llena de ritmo, energía y emoción.
