¡En la cuerda floja! ¿Qué equipo será eliminado de La Gran Batalla?

Este domingo, La Gran Batalla llega a las pantallas en un horario especial, desde las 18:30 horas, con una gala de eliminación llena de emoción, talento y entretenimiento.

Cuatro equipos fueron enviados a esta instancia tras ser nominados a lo largo de la semana, luego de no conseguir el apoyo mayoritario del público, que con su voto decidió quién debía permanecer en el show.

Esta noche competirán:

Alvinich y la academia artística CCM

Marcela Palacios y la academia Sport Dance

Basti y la academia Aurea Crew

Gato Pozo y la academia Style Bolivia

Los equipos presentarán su última coreografía inspirada en películas, una puesta en escena que mostraron durante la semana y que les costó la nominación. Sin embargo, esta noche buscarán sorprender a los jueces y conquistar al público para mantenerse en competencia.

No te pierdas ni un solo detalle de esta jornada decisiva. Las batallas serán, literalmente, ¡de película!

Conéctate a la señal de Red Uno a las 18:30 y disfruta de una noche llena de ritmo, energía y emoción.

Foto Red Uno

