¡Juandy y 'Legacy' encendieron la pista! Tito Larenti no contuvo la emoción y saltó con ellos en el escenario

Uno de los momentos más vibrantes de la gala llegó de la mano de Juandy y la academia Legacy, quienes interpretaron la película “Escuela de Rock” al ritmo del tema “School of Rock”. Con guitarras imaginarias, actitud rebelde y mucha energía sobre el escenario, el equipo logró contagiar al público y al jurado desde el primer segundo.

La juez Gabriela Zegarra fue una de las primeras en aplaudir el trabajo del grupo.

“¡Rompieron todo! La gente no sabía a quién mirar, todos brillaron. Se notó el esfuerzo, la puesta en escena fue muy buena. Tal vez faltó un poquito más de personaje, pero estuvo espectacular”, comentó con entusiasmo.

El momento más inesperado de la noche lo protagonizó Tito Larenti, quien no pudo contener la emoción y subió al escenario para saltar junto a Juandy y todo el equipo.

“¡Me hicieron acordar a mis épocas doradas! Me dieron exactamente lo que estaba esperando: diversión, claridad y una energía impresionante. Cuando uno sabe hacia dónde va, todo sale bien”, expresó el jurado entre aplausos.

Por su parte, Elka Meyer destacó la fuerza escénica y la conexión del grupo.

“Excelente presentación, chicos. Me encantó la expresión de cada uno y ese desorden tan contagioso que llenó el escenario. ¡Buen trabajo, equipo!”, señaló.

Finalmente, Rodrigo Massa celebró la energía que el equipo transmitió durante toda la coreografía.

“Sorprendieron de principio a fin. Esa es la energía que queremos ver siempre, sigan así”, dijo.

Con una presentación explosiva y llena de actitud rockera, Juandy y Legacy se consolidaron como uno de los favoritos de la noche, dejando al público pidiendo más.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play