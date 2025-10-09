¡El jurado se puso de pie! Génesis y ‘Factory’ brillaron con su interpretación de High School Musical

El último equipo en subir al escenario fue el de Génesis junto a la academia de baile ‘Factory’, quienes sorprendieron al público con una vibrante interpretación inspirada en la icónica película juvenil High School Musical, estrenada en 2006.

Desde el inicio, el grupo logró transmitir la energía, el espíritu y la alegría del filme, combinando baile, actuación y canto en una presentación llena de color y dinamismo.

El jurado se puso de pie para aplaudir la actuación, catalogándola como una de las mejores de la noche por su coordinación, creatividad y manejo escénico.

El juez Tito Larenti elogió el trabajo del equipo y resaltó su profesionalismo:

“Este es el poder de Factory y de Génesis. A mí me encantó. A esto nos referimos cuando decimos ‘vengan y traigan un show’. Ahora se pusieron una vara muy alta”, afirmó.

Foto Red Uno

Por su parte, Gabriela Zegarra, visiblemente emocionada, confesó ser fanática de la película y aseguró que fue la mejor presentación de la competencia hasta el momento:

“Quedé alucinada. Yo vi la película como 20 veces, y estaba todo, no faltó nada. ¡Felicidades! Hasta ahora, la mejor presentación”, sostuvo la jueza.

El juez Rodrigo Massa también destacó el trabajo del grupo y la calidad de la puesta en escena:

“La presentación fue espectacular. Hubo todo lo que pido en cuanto a contrastes de personaje. Ensayaron muy bien, felicidades”, expresó.

Finalmente, Elka Meyer comparó el desempeño del equipo con el de bailarines internacionales, asegurando que Bolivia no tiene nada que envidiar en cuanto a talento.

Sin duda, fue una noche de aplausos, emoción y nostalgia, en la que Génesis y ‘Factory’ se consolidaron como los grandes favoritos del público y del jurado.

