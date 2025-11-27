Baile, fantasía y adrenalina: así será el nuevo versus en ‘La Gran Batalla’

Magia, baile y diversión se apoderan nuevamente del escenario. Esta noche llega la tercera jornada de competencia bajo la temática de película animada en ‘La Gran Batalla’, donde dos equipos se medirán para demostrar quién merece seguir en el show.

Además de impresionar al público y a los jueces, los participantes buscan quedarse con el premio especial de la temática: ocho televisores para su academia si logran conquistar al jurado. Hasta ahora, solo Ezequiel Serres y la academia Bamboleo consiguieron este reconocimiento gracias a su notable crecimiento en la competencia.

Los equipos que suben hoy al escenario son:

Diego Paredes y la academia Vibra Dance Erika y la academia The Real Company

Ambos llegan con presentaciones que prometen emoción, espectáculo y mucha energía, mientras compiten por ser los mejores de la noche. Pero también necesitan del apoyo del público: los cuatro equipos más votados tendrán la oportunidad de presentarse en el programa del domingo y disputar un beneficio especial.

Para apoyarlos, solo debes ingresar a: voto.reduno.com.bo

Mira la programación en Red Uno Play