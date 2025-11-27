Exmagistrado Hurtado busca anular orden de aprehensión alegando vulneración al debido proceso, según su defensa

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Gonzalo Hurtado presentó una acción de libertad para dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra, así como la alerta migratoria que pesa sobre él.

La medida busca, según su defensa, garantizar el respeto al debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales.

La orden de aprehensión fue emitida el pasado martes por un juzgado de Santa Cruz contra cuatro magistrados autoprorrogados que fueron cesados de manera inmediata de sus funciones.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, el abogado de Hurtado, Alex Mejía, aseguró que la orden es “ilegal e inconstitucional”.

“En temas constitucionales, el artículo 36 del Código Procesal Constitucional establece que la audiencia puede desarrollarse con o sin la presencia de la autoridad accionada. No existe la posibilidad legal de emitir una orden de aprehensión para obligar a la autoridad a asumir su defensa. Por ello, solicitamos la restitución del derecho vulnerado a la libre locomoción, la libertad y el respeto al debido proceso”, explicó Mejía.

Sobre la permanencia de Hurtado en el país, confirmó que el exmagistrado continúa en territorio nacional y está presentando sus descargos ante las autoridades correspondientes en Santa Cruz y Potosí.

Respecto al cese inmediato de los magistrados, indicó que, desde el punto de vista legal, la forma correcta hubiera sido mediante una elección de los nuevos magistrados que ocuparían sus cargos, en lugar de una acción popular. “Lo que correspondería es un juicio de responsabilidades conforme a la Constitución y al Código Procesal Constitucional”, añadió.

Finalmente, el abogado señaló que están a la espera de que la Sala Constitucional del Beni notifique cuál juez conocerá la causa, luego de que el juez cuarto de Sentencia Anticorrupción se excusara por amistad con uno de los involucrados.

