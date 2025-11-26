Fiscalía secuestra documentación y activa alerta migratoria contra exmagistrados prorrogados

La Fiscalía inició este miércoles un actuado en la investigación contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante el secuestro de documentación relevante con el fin de esclarecer denuncias por presunta falsedad ideológica y acoso político contra mujeres en contra de los magistrados autoprorrogados.

El fiscal de materia Javier Gorena informó que una comisión especializada ejecutó el registro del lugar del hecho en instalaciones del TCP, con el objetivo de recopilar elementos documentales que permitan determinar la existencia del ilícito denunciado.

“El día de hoy se ha procedido con lo que es el registro del lugar del hecho; ese es el actuado investigativo que la comisión de fiscales ha dispuesto por considerarlo de importancia y trascendencia en relación a obtener prueba documental que nos permita verificar el tipo penal que es de falsedad ideológica. Nos hemos hecho presentes y también se ha recolectado documentación que será analizada en el momento correspondiente”, explicó Gorena.

El fiscal detalló que ya se han emitido requerimientos formales a la Presidencia del Tribunal Constitucional y otras instancias involucradas, como parte de una serie de actos investigativos en curso.

Asimismo, señaló que, debido a la naturaleza de los delitos denunciados, la Fiscalía activó medidas de protección a favor de las dos magistradas que presentaron la denuncia.

“Al tratarse de un delito de falsedad ideológica y presuntamente del delito de acoso político contra las mujeres, se han dispuesto medidas de protección en favor de ambas magistradas denunciantes, las cuales también hemos procedido a notificar el día de hoy”, indicó.

