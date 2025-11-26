Sala Plena del TSE debate aprobación del calendario para las elecciones subnacionales 2026

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra sesionando este miércoles en el departamento de Santa Cruz, para considerar la aprobación del calendario electoral rumbo a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

La definición de este documento es un paso fundamental para la organización del proceso electoral, ya que establece los plazos y actividades obligatorias que deberán cumplir tanto las instituciones del sistema electoral como las organizaciones políticas y la ciudadanía en general.

Una vez aprobado, el calendario electoral marcará el inicio formal de las actividades rumbo a los comicios subnacionales, en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y autoridades regionales en todo el país.

Se aguarda una conferencia de prensa de los vocales para anunciar las actividades electorales.

Mira la programación en Red Uno Play