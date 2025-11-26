A pocas horas del tradicional traslado de la Virgen de Cotoca hacia la capital cruceña, el párroco del Santuario, padre Rubén Albis, confirmó que todo está preparado para recibir a miles de devotos que participarán en las diferentes actividades de la fiesta patronal.

El religioso, en una entrevista realizada dentro del templo de Cotoca, indicó que la imagen de la “mamita del oriente boliviano” partirá este 27 de noviembre a las 16:30, después de la Eucaristía programada para las 15:30.

“Ya está todo preparado, estamos a unas cuantas horas para visitar junto con la mamita de Cotoca la ciudad de Santa Cruz”, expresó el padre Albis, destacando la expectativa y devoción de los feligreses.

Tras la misa, la imagen saldrá en procesión por las calles de Cotoca rumbo a Santa Cruz. La llegada al Cristo Redentor está prevista entre las 18:00 y 18:30.

“Allá nos van a esperar muchos devotos. Tendremos una breve oración de unos 15 minutos y luego continuaremos en procesión a la Catedral”, añadió el párroco.

En la Catedral, la Virgen permanecerá durante todo el 28 de noviembre, donde se realizará el Santo Rosario y una misa especial por la tarde, presidida por Monseñor René Leigue.

Caminata a Cotoca en diciembre

El padre Rubén Albis informó que cerca de 700 efectivos policiales custodiarán el traslado y posterior caminata del 7 de diciembre, fecha en la que miles de peregrinos se movilizan hacia Cotoca.

“La gente debe cuidarse, estar atenta. Si bien contamos con seguridad, siempre hay personas con malas intenciones. Pero el camino estará resguardado”, afirmó.

El tráfico será cerrado desde el cuarto anillo a partir de las 17:00, y se habilitarán rutas alternas como la Cumavi y el Bateón.

El párroco invitó a los fieles a participar con un corazón agradecido y preparado espiritualmente.“Vengan con gratitud, con sus peticiones y con el propósito de cambiar un poquito para el bien de cada uno. La Virgen es madre y conoce nuestras fragilidades”, expresó.

