Policía se moviliza por órdenes de captura contra exautoridades del TCP

Una autoridad jurisdiccional del municipio de La Guardia emitió cuatro órdenes de aprehensión contra exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se habrían autoprorrogado en sus funciones, pese a que su mandato habría concluido.

La Policía ya se encuentra movilizada tanto en los departamentos de Chuquisaca como de Santa Cruz, con el objetivo de ejecutar los mandamientos de aprehensión lo antes posible. Hasta la jornada de hoy, los operativos se concentraban principalmente en Chuquisaca, lugar de residencia de los exmagistrados.

Una vez aprehendidos, los implicados deberán ser trasladados al municipio de La Guardia, en Santa Cruz, donde enfrentarán una audiencia cautelar dentro del proceso abierto en su contra.

Además, la Policía, Interpol y la Dirección de Migración emitieron cinco alertas migratorias contra estas personas, quienes habrían permanecido en el ejercicio de sus cargos durante aproximadamente ocho años, pese a que su mandato ya habría fenecido.

Esto se conoció luego de que una sala judicial en Potosí determinara el cese de funciones de dichas autoridades.

Las investigaciones están siendo impulsadas por el Ministerio Público y autoridades judiciales de La Guardia, quienes iniciaron el proceso que derivó en la emisión de estas órdenes de aprehensión.

