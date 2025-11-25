Empacar impulsa y destaca el debate técnico por leyes del plástico

Bolivia llevó a cabo este martes el primer evento internacional especializado en el análisis del plástico, denominado ‘La Verdad de los Plásticos’, una jornada que reunió a expertos de varios países con el objetivo de revisar, desde la ciencia, el uso cotidiano de este material y desmontar percepciones erróneas que han influido en políticas públicas y propuestas de ley.

El encuentro, realizado en los predios de la Cainco, fue destacado por Carlos Limpias, gerente general de Empacar, quien subrayó la importancia de debatir el rol del plástico con información técnica y no desde mitos ambientales que, aseguró, se han incorporado en normativas que buscan restringirlo.

“Queremos abordar el tema de los plásticos desde la verdad científica. Hoy existen proyectos de ley y disposiciones de alcaldías y subgobernaciones que promueven castigos al plástico basados en datos erróneos”, afirmó.

Limpias insistió en que el problema no radica en el material en sí, sino en la gestión inadecuada de los residuos sólidos. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la educación ambiental, la infraestructura de reciclaje y los sistemas de disposición final, en lugar de optar por prohibiciones que no consideran el ciclo de vida de los materiales.

“No se debe ver al plástico como el villano, sino como un aliado. La discusión debe darse con autoridades y sociedad, con datos reales y con una mirada integral del impacto ambiental”, añadió.

El gerente recordó también el papel esencial del plástico durante la pandemia de Covid-19, cuando se volvió insustituible para garantizar la protección del personal de salud, la disponibilidad de insumos médicos y la conservación de alimentos.

“Los sueros, las jeringas y muchos dispositivos médicos dependen del plástico. En otros casos, es la mejor solución por su costo y por su capacidad de mantener esterilidad e inocuidad”, señaló.

Además de destacar su importancia sanitaria, Limpias remarcó el peso económico del sector en el país: más de 8.000 empleos directos, 4.000 indirectos y una contribución significativa al PIB nacional.

