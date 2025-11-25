TEMAS DE HOY:
engañan y asaltan adulta mayor feminicidio de Estelita Deportan a acusado de estafa

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Manos a la masa”: viceministro hace pan para revisar costos del pan de batalla

Gustavo Serrano visitó hornos en La Paz para participar del proceso de elaboración del pan de batalla y verificar de primera mano los costos de producción ante el debate por su precio.

Silvia Sanchez

25/11/2025 15:53

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, llegó este lunes a los hornos de panificadores en la ciudad de La Paz para observar y participar en la elaboración del tradicional pan de batalla, en una jornada destinada a revisar costos de producción y analizar el precio final del producto.

Serrano explicó que el Gobierno busca mantener el precio del pan en 50 centavos, por lo que se realizan pruebas objetivas que permiten verificar el peso, la calidad y el costo real del pan. Aseguró que también se atenderán los reclamos y dudas de la población.

“Hemos visto los costos, los insumos y el proceso exacto. Lo hicimos con un quintal y esperamos obtener más de 700 panes de batalla”, indicó la autoridad, destacando la apertura del sector panificador para mostrar todo el procedimiento.

Según Serrano, estas pruebas permitirán evaluar cuánto debería costar la marraqueta y transparentar el impacto de la subvención estatal a la harina.

“No queremos que unos cuantos se beneficien a costa de la población. Estamos trabajando por la estabilidad de las familias bolivianas y por eso estamos verificando todo de primera mano”, añadió.

El representante de los panificadores, Dandy Mallea, destacó que el objetivo es realizar una prueba objetiva, ya que la población merece un producto con buen gramaje y calidad justa por el precio que paga.

Serrano llamó a la población a mantener la calma y evitar caer en rumores sobre un posible incremento:

“Hemos visto especulación innecesaria. Aquí estamos verificando costos e insumos, y eso se va a aclarar”.

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer en los próximos días.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD