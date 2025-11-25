“Manos a la masa”: viceministro hace pan para revisar costos del pan de batalla

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, llegó este lunes a los hornos de panificadores en la ciudad de La Paz para observar y participar en la elaboración del tradicional pan de batalla, en una jornada destinada a revisar costos de producción y analizar el precio final del producto.

Serrano explicó que el Gobierno busca mantener el precio del pan en 50 centavos, por lo que se realizan pruebas objetivas que permiten verificar el peso, la calidad y el costo real del pan. Aseguró que también se atenderán los reclamos y dudas de la población.

“Hemos visto los costos, los insumos y el proceso exacto. Lo hicimos con un quintal y esperamos obtener más de 700 panes de batalla”, indicó la autoridad, destacando la apertura del sector panificador para mostrar todo el procedimiento.

Según Serrano, estas pruebas permitirán evaluar cuánto debería costar la marraqueta y transparentar el impacto de la subvención estatal a la harina.

“No queremos que unos cuantos se beneficien a costa de la población. Estamos trabajando por la estabilidad de las familias bolivianas y por eso estamos verificando todo de primera mano”, añadió.

El representante de los panificadores, Dandy Mallea, destacó que el objetivo es realizar una prueba objetiva, ya que la población merece un producto con buen gramaje y calidad justa por el precio que paga.

Serrano llamó a la población a mantener la calma y evitar caer en rumores sobre un posible incremento:

“Hemos visto especulación innecesaria. Aquí estamos verificando costos e insumos, y eso se va a aclarar”.

Los resultados de las evaluaciones se darán a conocer en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play