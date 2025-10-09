Empacar presenta Energy, su nuevo diésel de alta calidad en Agro Vidas 2025

La empresa Empacar S.A. participa en la vigésima primera versión de la feria Agro Vidas 2025, presentando oficialmente Energy, un diésel de alta calidad diseñado para impulsar el desarrollo del sector agropecuario y el transporte nacional. Con esta iniciativa, la compañía reafirma su compromiso con la eficiencia energética, la innovación y el crecimiento productivo del país.

Durante la presentación, Carolina Céspedes, representante de Empacar, destacó que el nuevo producto se caracteriza por su tecnología ULS (Ultra Low Sulfur), que garantiza un combustible más limpio y de mayor rendimiento.

“Ya estamos en la feria Agrovida presentando nuestro nuevo negocio Empacar Energy, donde ofrecemos diésel de calidad ULS, es decir, ultra bajo en azufre. Se trata de un suministro continuo, sin pausas, para todo el sector agroindustrial”, explicó.

Céspedes informó que la empresa cuenta con una capacidad de importación de ocho millones de litros por mes, lo que le permite garantizar el abastecimiento constante para el sector productivo e industrial del país.

“Estamos ubicados en el Parque Industrial, sexto anillo, y podemos suministrar todo el combustible que el sector industrial necesite”, añadió.

La ejecutiva también destacó la política de transparencia de precios de la empresa:

“Nosotros ajustamos el precio según la cotización internacional; cualquier persona puede ingresar a nuestra página web y verificar el precio actual de manera transparente”, señaló.

Empacar Energy atiende desde el mes de abril en su estación de servicio privada, abierta de lunes a sábado de 7:00 a 19:00, consolidándose como una alternativa confiable para el suministro energético del sector agropecuario e industrial.

Con su participación en Agro Vidas 2025, Empacar reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el fortalecimiento del aparato productivo boliviano, brindando soluciones energéticas de calidad internacional.

