¡Atención conductores! El parqueo tarifado regresa este miércoles a La Paz

Los parqueos tarifados en la ciudad de La Paz volverán a funcionar desde este miércoles, luego de que la Sala Constitucional diera luz verde a su reactivación. La decisión restituye el servicio tras semanas de suspensión por una orden judicial.

El alcalde Iván Arias anunció anteriormente que el sistema sería pausado temporalmente, pero que retornaría con un respaldo jurídico reforzado para garantizar su legalidad y continuidad.

Este martes, autoridades municipales confirmaron oficialmente el regreso del cobro en las calles.

“La justicia ha prevalecido sobre los derechos de las empresas y del Gobierno Municipal, por lo tanto, los estacionamientos tarifados vuelven a su funcionamiento este miércoles, y con pleno funcionamiento desde el lunes, incluyendo multas e inmovilizaciones”, informó José Carlos Campero, secretario ejecutivo del Gobierno Municipal.

Campero también señaló que se iniciará una campaña masiva de socialización para recordar a la población el funcionamiento de la normativa. Desde mañana vuelve el cobro regular y, a partir del lunes, quienes no paguen podrán recibir sanciones e incluso la inmovilización de sus vehículos.

