Concejo de La Paz debatirá este martes la vigencia del parqueo tarifado

El pleno del Concejo Municipal de La Paz sesionará este martes, a las 16:00 horas, con el fin de analizar el proyecto de ley que busca dejar sin efecto el sistema de parqueo tarifado implementado por la Alcaldía.

De aprobarse la norma, los contratos con empresas privadas para la administración de los espacios públicos destinados a estacionamiento quedarían sin vigencia. La sesión ha sido calificada como clave para definir el futuro del parqueo tarifado, actualmente operado por firmas privadas.

El Sistema de Estacionamientos Tarifados en Vía Pública “Parqueo para Todos” fue puesto en marcha por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a mediados de este mes. Actualmente rige en seis zonas de la ciudad, en una fase inicial de aplicación.

La votación de este martes marcará un punto decisivo en torno a la continuidad o suspensión del servicio.

