TEMAS DE HOY:
brutal ataque a una mujer Cadáver en K'ara K'ara Abuso a menor

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Concejo de La Paz debatirá este martes la vigencia del parqueo tarifado

De aprobarse la norma, los contratos con empresas privadas para la administración de los espacios públicos destinados a estacionamiento, quedarían sin vigencia. 

Hans Franco

30/09/2025 10:27

Foto: Concejo La Paz debatirá este martes continuidad de parqueo tarifado
La Paz

Escuchar esta nota

El pleno del Concejo Municipal de La Paz sesionará este martes, a las 16:00 horas, con el fin de analizar el proyecto de ley que busca dejar sin efecto el sistema de parqueo tarifado implementado por la Alcaldía.

De aprobarse la norma, los contratos con empresas privadas para la administración de los espacios públicos destinados a estacionamiento quedarían sin vigencia. La sesión ha sido calificada como clave para definir el futuro del parqueo tarifado, actualmente operado por firmas privadas.

El Sistema de Estacionamientos Tarifados en Vía Pública “Parqueo para Todos” fue puesto en marcha por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a mediados de este mes. Actualmente rige en seis zonas de la ciudad, en una fase inicial de aplicación.

La votación de este martes marcará un punto decisivo en torno a la continuidad o suspensión del servicio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD