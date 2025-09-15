Hoy inicia el parqueo tarifado en La Paz; conozca los precios y los más de 6.000 puntos habilitados

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Dirección de Actividades Económicas, dependiente de la Secretaría Ejecutiva Municipal, comunica que el sistema de estacionamientos tarifados en vía pública "parqueo para todos" entra en vigencia oficial a partir de las 07:00 hrs. del lunes 15 de septiembre.

Esta implementación se realiza tras la conclusión satisfactoria de la etapa piloto del proyecto y la correspondiente evaluación técnica. Según el municipio la medida tiene como objetivo optimizar el uso del espacio público, mejorar el flujo vehicular en zonas de alta demanda y contribuir a una movilidad urbana más ordenada y eficiente.

Carlos Laguna, director de Parqueos Tarifados, manifestó este lunes a Red Uno, que ya se encuentran en vigencia los estacionamientos tarifados en vía pública "parqueo para todos", y brindó detalles sobre su funcionamiento.

“Hoy empezamos con los parqueos tarifados en toda la ciudad, las zonas que hemos habilitado son Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y Miraflores”, manifestó Laguna.

Según señaló, los choferes podrán llegar con sus vehículos en vía pública que estará demarcado en el piso, hay un poste en la cuadra que dice parqueo tarifado, y tiene varias opciones para usar el sistema.

La primera consiste en ingresar a través de la web https://web.miscuentas.com.bo desde donde podrá hacer el pago, también podrá descargar la aplicación en su celular que se llama “ mis cuentas Bolivia ”.

En cada poste se puso un QR, este servirá para recibir asistencia del personal del municipio, detalló Laguna.

Están exentos del pago, vehículos de emergencia, ambulancias, bomberos, carros policiales, vehículos de parqueo temporal de reparto y prensa.

Para la vigencia de los estacionamientos tarifados los cajones ya fueron pintados en las vías y se pintó la respectiva señalización en los postes que alertan del área habilitada para el parqueo.

Cuatro empresas privadas son las encargadas de aplicar este sistema de parqueo en la ciudad. Ellas invirtieron en la señalética y realizarán los controles y cobros respectivos.

Horarios y costos

Los conductores podrán estacionar sus vehículos desde las desde las 07:00 hasta las 20:00 de lunes a viernes y sábado desde 07:00 hasta las 13:00. El parqueo se cobrará desde los 30 minutos.

“Las tarifas son para vehículos que están registrados en el municipio de La Paz, hasta 30 minutos son tres bolivianos, dos bolivianos para motocicletas y por hora cinco bolivianos para vehículos y tres bolivianos para motocicletas”, expresó la autoridad a la agencia municipal de noticias.

En caso que los dueños de los automotores quieran ampliar los minutos u horas de permanencia, podrán hacerlo desde su mismo celular y no tendrán necesidad de volver el lugar del estacionamiento.

Sin embargo, quienes no paguen por el parqueo serán multados. “Sus vehículos van a ser inmovilizados, el costo es de 80 bolivianos y si lo dejan todo el día pueden llegar a ser remolcados y el costo para vehículos es de 350 bolivianos y para motocicletas de 300”, agregó Laguna.

Mira la programación en Red Uno Play