Este fin de semana fue catalogado como trágico tras los hechos que terminaron en atropello y fallecimientos. El coronel Sergio Blanco, jefe de la División Accidentes, brindó este lunes un reporte oficial a Red Uno, sobre los terribles accidentes suscitados en La Paz.

Blanco señaló que el primer hecho se suscitó el pasado viernes 12 de septiembre, donde un delivery fue embestido por una camioneta en la avenida Montes y perdió la vida. Sobre este hecho ya se efectuó la audiencia de medidas cautelares, donde el juez dispuso la detención preventiva por seis meses en el recinto penitenciario de San Pedro, para el conductor protagonista del hecho.

El segundo hecho de tránsito se suscitó el día sábado 13 de septiembre, en la zona Sur de La Paz, avenida Costanera, donde otro delivery perdió la vida. En imágenes se puede observar que el motociclista pierde el control llega caer al carril de bajada y traspasa el separador de vías y es impactado por un conductor de minibús.

En el tercer caso, también suscitado el sábado 13, un efectivo policial fue embestido por un conductor en presunto estado de ebriedad. El chofer habría tratado de evadir un control policial en ese afán llega a chocar a dos vehículos detenidos, y posteriormente cuando el policía trata de detenerlo, el conductor lo embiste.

El chofer fue aprehendido, el caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El chofer será procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa. El policía se encuentra recuperándose.

La Policía recomienda a los conductores, tanto de vehículos, como de motocicletas, extremar precauciones al momento de estar al frente de sus motorizados, para evitar este tipo de hechos.

