Revelan detalles sobre la muerte del subgobernador de Omasuyos y de un mallku de Morocollo en La Paz

El terrible hecho se suscitó en la carretera Ancoraimes – Achacachi del departamento de La Paz, cerca de la comunidad de Cajuata, donde dos cadáveres fueron encontrados sin vida.

Según se reveló se trata del subgobernador de la provincia Omasuyos, Ángel Rosendo Peralta Condori, quien se encontraba a orillas de este lugar. Según el informe policial, junto a él se encontraba otra persona, que fue identificado como Modesto Ramos Illanes, quien sería el secretario Mallku de Morocollo, al momento se investigan las causas del deceso de ambas personas.

. “Personal de la jefatura policial de Ancoraimes, conjuntamente a personal policial de la EPI de Achacachi, procedieron al levantamiento legal de dos cadáveres, en inmediaciones de la comunidad Cajuata, que queda en la población de Ancoraimes – Achacachi, estas dos personas son de sexo masculino una de 57 años, y la otra de 75. El de 57 años según referencias de los comunarios sería subgobernador de la provincia Omasuyos, y el otro señor de 75 años, sería un secretario mallku de la comunidad Morocollo”, manifestó el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salguero.

Según el informe preliminar se conoce que estas dos personas, habrían asistido a una fiesta patronal y fueron encontrados posteriormente sin vida, al momento el caso es investigado por atropello de persona.

