Secuestran el vehículo con el que atropellaron y mataron a un subgobernador y a un mallku en La Paz

El director Departamental de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este lunes que se identificó al presunto vehículo que habría embestido y quitado la vida al subgobernador de Omasuyos y a un mallku de Morocollo en La Paz

“Se identificó el presunto vehículo que habría atropellado a los dos fallecidos, se procedió al secuestro del mismo que se encontraba al interior de un taller de chaperio”, manifestó Salgueiro.

Según la información preliminar, tanto el subgobernador de Omasuyos y el mallku de Morocollo en La Paz, caminaban en medio de la carretera y fueron atropellados.

El vehículo que los embistió se dio a la fuga, sin embargo, tras arduas horas de búsqueda lograron retener al vehículo.

El terrible hecho se suscitó en la carretera Ancoraimes – Achacachi del departamento de La Paz, cerca de la comunidad de Cajuata, donde dos cadáveres fueron encontrados sin vida.

Según se reveló se trata del subgobernador de la provincia Omasuyos, Ángel Rosendo Peralta Condori, quien se encontraba a orillas de este lugar. Según el informe policial, junto a él se encontraba otra persona, que fue identificado como Modesto Ramos Illanes, quien sería el secretario Mallku de Morocollo.

Ambas personas se recogían de una fiesta patronal, horas después fueron hallados sin vida, tirados cerca de la carreta.

“El vehículo ha sido secuestrado y trasladado a la EPI de Achacachi”, afirmó Salgueiro.

El palabrista del vehículo se encontraba quebrado, y se halló restos de cabellos incrustados presuntamente de una de las víctimas.

El chofer buscaba que se hagan las refacciones para cubrir los daños ocasionados producto del atropello y golpe.

