¡Consternador! Hallan muertos a un subgobernador de Omasuyos y a un mallku de Morocollo en La Paz

El comandante de la Policía Rural y Fronteriza, coronel Javier Salguero, informó este domingo a Red Uno, sobre el fallecimiento de dos personas, las mismas se encontraban tiradas en inmediaciones de la carretera Ancoraimes – Achacachi del departamento de La Paz.

“Personal de la jefatura policial de Ancoraimes, conjuntamente a personal policial de la EPI de Achacachi, procedieron al levantamiento legal de dos cadáveres, en inmediaciones de la comunidad Cajiata, que queda en la población de Ancoraimes – Achacachi”, manifestó Salgueiro.

Salgueiro señaló que los comunarios del lugar identificaron a ambas personas, se tratarían de subgobernador de Omasuyos, La Paz, Ángel Peralta Condori y al mallku secretario de Morocollo, Modesto Ramos Illanes.

“Estas dos personas son de sexo masculino una de 57 años y la otra de 75. La persona de 57 años según referencias de los comunarios sería subgobernador de la provincia Omasuyos, y el otro señor de 75 años sería un Mallku secretario de la comunidad Morocollo”, afirmó Salgueiro.

Según el jefe policial, los indicios que se han colectado en el lugar de la presunta muerte de estas dos personas sería producto de un atropello que habrían sufrido, el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público.

La Policía continúa con las investigaciones para poder determinar las causas exactas del fallecimiento.

Mira la programación en Red Uno Play