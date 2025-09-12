“Me amenazó con un cuchillo”: Universitaria denuncia que fue golpeada y asaltada por una pareja en Santa Cruz

Una joven universitaria denunció este jueves que fue asaltada por una pareja, aparentemente de extranjeros, en inmediaciones del tercer y cuarto anillo, en Santa Cruz.

Según la joven ella se encontraba de camino a la universidad, cuando de manera repentina fue asaltada por una mujer, quien en primera instancia la agredió físicamente y la amenazaba con un cuchillo exigiendo que le entregue su celular.

Posteriormente al no querer entregar su celular, vino otro varón y le quitaron usando la fuerza su celular.

“Yo estaba yendo por la otra cuadra y volví a mi casa porque me olvidé de cuaderno, y siento como si alguien vino hacía a mí, pero no le tome importancia, y me di la vuelta porque ya lo sentí muy cerca, me garra del cabello y la mujer me mete un golpe en el ojo y me amenazó con un cuchillo y me decía que le de mi celular, me decía que no grite”, manifestó Tatiana J., víctima de asalto.

Según señaló la pareja que cometió el asalto serían extranjeros, la mujer presumiblemente es de Venezuela y el varón sería de nacionalidad chilena.

“Yo no quise darle mi celular y vino un varón y él es el que me quitó mi dispositivo, a lo que me dijeron esas personas paran por aquí es un chileno y una venezolana”, afirmó la víctima.

La joven señaló que tras el asaltó de manera inmediata acudió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para realizar la denuncia, y rastreó su celular.

Afirmó que el lugar se volvió muy inseguro, por lo que pidió mayor presencia policial, y capturar a los delincuentes que, según versión de algunos vecinos, la pareja ronda en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play