La fiscal a cargo del caso, Sheila Rodríguez, informó este miércoles a Red Uno, sobre el caso del secuestro del niño de 11 años, suscitado en pasados días en La Paz. La autoridad indicó que la justicia determinó enviar a la cárcel por cuatro meses con detención preventiva a la pareja que se llevó al niño.

“Se ha determinado la detención preventiva para ambas personas, para la persona de sexo femenino en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, y para la persona de sexo masculino, en el Centro de Reclusión de Patacamaya”, manifestó Rodríguez.

Según la fiscal esta pareja tenía dos objetivos con el secuestro del niño, una podría ser para proceder a efectuar una adopción ilegal con otras personas, o para mendicidad.

“Las finalidades que se están investigando es que sería fines de adopción ilegal, o fines de mendicidad”, afirmó Rodríguez.

El niño de 11 años fue raptado en la zona de Alpacoma de la ciudad de La Paz, por una pareja de desconocidos quienes llevaron al menor a un alojamiento de El Alto.

La autoridad indicó que el administrador del alojamiento también fue imputado, por brindar un cuarto a la pareja, sabiendo que el niño no era familiar de ambas personas.

Así mismo, dentro de las investigaciones se conoció que la pareja consumió bebidas alcohólicas en presencia del niño.

El menor tiene un grado del 56% de discapacidad, la mujer secuestradora aprovechando esa situación se hizo pasar como la madre, por lo que el niño no pidió ayuda al ser secuestrado, tras ser rescatado fue entregado a su progenitora.

