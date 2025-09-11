Madre se hizo pasar por su hija y ayudó a capturar a un presunto abusador

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este miércoles sobre la aprehensión de un sujeto de 37 años quien es acusado de abusar sexualmente a una menor de 14 años.

Según señaló la autoridad policial, el sujeto fue descubierto por la madre de la menor, ya que, al descubrir el presunto abuso de su hija, se hizo pasar como si fuera ella para poder capturar al abusador.

La madre habría realizado una llamada telefónica al agresor al hacerse pasar como la víctima, lo citó y acudió a la policía, para proceder a su captura.

“Familiares de una menor de edad de 14 años, se constituyeron ante la EPI de Munaypata para pedir apoyo, para poder realizar la aprehensión, de una persona de 37 años de edad. Esta aprehensión fue realizada en base a una llamada que habría realizado la madre de la menor, haciéndose pasar por la menor, que habría citado al autor de este posible abuso sexual”, manifestó Agudo.

El sujeto acudió a la cita y se procedió a la captura, el jefe policial señaló que el sindicado aparentemente realizó varias acciones contra la menor, entre ellas toques impúdicos, y realizó marcas en la humanidad de la víctima, el caso fue remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Según Agudo, las investigaciones indican que el sujeto conoció a la menor a través de unos familiares, e hizo uso de las redes sociales para tener contacto y acercarse a la víctima e iniciar una relación de mayor confianza con ella.

