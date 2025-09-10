Confirman que la pareja hallada muerta con bolsas en la cabeza en Porvenir, eran comunarios del lugar

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando, coronel Antonio Pardo, este martes en una entrevista realizada en Red Uno, brindó detalles sobre el caso de doble asesinato registrado en el municipio de Porvenir.

La autoridad señaló que las investigaciones sobre el caso avanzan, tras el hallazgo de los dos cuerpos sin vida de un varón y una mujer, los mismos que estaban con bolsas en la cabeza y colgados en un árbol.

“Se encontraron amarrados, atados a un árbol, los cuerpos sin vida, de una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino, en total estado de descomposición”, afirmó Pardo.

La autoridad señaló que, tras el hallazgo de los cuerpos, se convocó a un equipo multidisciplinario para investigar el hecho, donde procedieron a recabar elementos y se determinó que ambas personas sufrieron violencia física.

“Lo más sobresaliente es que en este examen físico, en la cabeza de ellos existía orificios posiblemente de disparos de armas de fuego. Se logró identificar a estas víctimas las cuales serían la señora Yoselin S.V. de 31 años de edad y el señor Alán T.B. de 37 años de edad”, afirmó Pardo.

Pardo detalló que la Policía recabó algunas evidencias en el lugar de los hechos, que contribuirán a esclarecer el crimen. Hallaron un cuchillo de cocina, placas de celular que posiblemente sean de una de las víctimas, alarmas de motocicletas y varios documentos referentes a las víctimas.

La autopsia médico legal de los cuerpos señala que ambas personas fallecieron por un traumatismo encéfalo craneano por disparo de arma de fuego. El varón tiene tres orificios de ingreso y de salida, en referencia a la mujer tenía un orificio de ingreso de bala en la región frontal y en la cabeza aún permanecía el proyectil.

“Las investigaciones están en curso, se están realizando todas las pericias correspondientes, se está cruzando información, se busca identificar el flujo de llamadas, entrevista a testigos y establecer las causas, para identificar a los posibles autores del hecho”, afirmó Pardo.

La autoridad señaló que la pareja vivía en el lugar, y se manejan varias hipótesis, una de ellas sería que las muertes estarían vinculadas a temas económicos, ajuste de cuentas, robo agravado, entre otros.

Mira la programación en Red Uno Play