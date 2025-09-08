Investigación revela que líder número 1 del PCC vive en Santa Cruz hace más de 10 años y con identidad falsa

La red Globo Brasil, difundió una investigación en la que muestra a través de un video la vida de lujos de Sérgio Luiz de Freitas Filho en Bolivia. Freitas Filho fue identificado como el líder del Primer Comando Capital (PCC) que es la organización criminal más grande y mejor organizada de Brasil.

La investigación difundida señala que Sérgio Luiz de Freitas Filho vive hace más de 10 años en Bolivia y tiene una vida privilegiada y con lujos y estaría protegido por muros altos de seguridad.

La criminóloga Gabriela Reyes, en una entrevista realizada en Red Uno, afirmó que es evidente que en el país existe una fuerte presencia del PCC de Brasil.

En las imágenes se muestra cómo el sujeto vive en medio de lujos, y se observa algunos lugares de Santa Cruz de la Sierra, donde se cree que se encuentra operando. Sería propietario de restaurantes, centros nocturnos que camufla el lavado de dinero.

“Es evidente que existe en el país una fuerte presencia del PCC de Brasil, ahora se ve que están cabezas de esa organización en Bolivia. En junio de este año el fiscal que más conoce sobre este tema en Brasil, reveló que en Bolivia habían más de 146 miembros del PCC , también mostró un organigrama donde tanto Tuta como Freitas Filho están en el mismo nivel dentro de lo que se llama sintonía final y solamente por encima de ellos está la sintonía final general (…), hoy por hoy el PCC ha convertido en Bolivia, en un centro logístico especialmente a Santa Cruz”, manifestó Reyes.

Reyes señaló que el PCC controla corredores de droga en Bolivia, lo hace también en Paraguay y Brasil, pero se evidenció que tiene fuerte presencia en el país, donde no solamente enviarían emisarios, sino gente de muy alto nivel involucrados en este tipo de hechos, agregó que se vio que los mismos pueden vivir de manera muy tranquila en el país.

Afirmó además que los que tienen ahora que dar cuentas sobre ingreso y permanencia de Sérgio Luiz de Freitas Filho son las oficinas de Migración por emitir autorizaciones a extranjeros, el Segip que emite carnets de identidad, e Interpol.

Sérgio Luiz de Freitas Filho habría vivido presuntamente en al menos seis mansiones en el país, sin levantar sospecha alguna, tendría una identidad falsa que le permite hacer operaciones desde este país. Reyes agregó que existiría una posible protección u omisión deliberada donde existe muchos niveles de corrupción y existiría impunidad, ya que no existen investigaciones que den cuenta sobre este tipo de hechos y su presencia en Bolivia.

