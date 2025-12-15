Ministro Lupo: 14 empresas fundieron 2.205 millones de dólares de reservas internacionales

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció en conferencia de prensa que 14 empresas públicas provocaron la pérdida de 2.205 millones de dólares de las Reservas Internacionales, situación que es una de las principales causas de la crisis económica, la inestabilidad financiera y cambiaria que atraviesa actualmente el país.

“Estas 14 empresas fundieron 2.205 millones de dólares de nuestras reservas internacionales. La crisis económica sin precedentes que vive Bolivia se debe justamente a la ausencia de reservas, que fueron completamente licuadas a través de este proceso de creación de empresas”, afirmó la autoridad.

Las empresas señaladas son:

EBA ECEBOL EEPAF EMAPA ENVIBOL QUIPUS SENATEX YACANA MUTÚN BOA Editorial del Estado EASBA EBIH YLB

Lupo explicó que en 2006 existían nueve empresas públicas, mientras que en la actualidad el número asciende a 67, de las cuales 45 son nuevas empresas y 22 subsidiarias. Añadió que cuatro empresas ya fueron cerradas, generando una pérdida directa de 122 millones de dólares.

Asimismo, el ministro alertó sobre la existencia de empresas “zombies”, que operan en quiebra técnica, con patrimonios negativos. Señaló que se requeriría una inversión de 697 millones de bolivianos solo para cubrir deudas y obligaciones con acreedores, recursos que estas empresas no generan.

En cuanto al proceso de industrialización, Lupo informó que de 174 plantas planificadas, solo 40 fueron entregadas, 134 continúan en construcción y apenas 19 se encuentran en funcionamiento. Además, indicó que 60 plantas son inviables, representando un daño económico estimado en 1.132 millones de dólares.

“El costo total de la corrupción en empresas públicas y plantas industriales equivale a 2.595 millones de dólares: 1.463,5 millones de dólares de daño en empresas públicas y 1.132 millones en plantas industriales”, precisó.

El ministro también advirtió que en los próximos 90 días el Estado deberá pagar 222 millones de dólares en deudas de empresas públicas que no generan ingresos, lo que agrava la situación fiscal.

Finalmente, Lupo anunció que se llevará adelante una investigación técnica y financiera, y no descartó que la Comisión de la Verdad, que investiga el sector hidrocarburos, también amplíe su trabajo a este presunto desfalco. Además, adelantó una reingeniería fiscal, que incluirá la reestructuración de las empresas públicas, auditorías responsables y la identificación de las autoridades que autorizaron estos gastos, con el fin de establecer responsabilidades.

