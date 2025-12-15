TEMAS DE HOY:
Atropello a una mujer triple asesinato Santa Cruz Nemesia Achacollo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Confirmado! Wilstermann y San Juan tienen nueva fecha para jugar el indirecto

El rojo y el equipo santo buscarán permanecer o ascender a la División Profesional del balompié nacional. Donde hay nueva fecha para el duelo. 

Martin Suarez Vargas

15/12/2025 18:48

Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que los partidos del ascenso y descenso indirecto entre Wilstermann y San Juan se disputarán los días 20 y 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, los horarios de ambos encuentros aún no han sido definidos ni dados a conocer, por lo que se espera un anuncio complementario en los próximos días.

Comunicado de cambio de fecha del partido por el indirecto en el fútbol boliviano. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Mientras tanto, el plantel de Wilstermann continúa con su preparación sin pausa. El director técnico Humberto Viviani reiteró que el equipo está enfocado plenamente en esta serie decisiva, con el objetivo de conseguir un resultado favorable que le permita asegurar su permanencia en la categoría.

Desde el cuerpo técnico también se reconoce que San Juan es un rival que llega con méritos deportivos, por lo que el Rojo buscará afrontar la llave con cautela e inteligencia, tanto en el partido de ida como en la definición.

Los encuentros definirán la permanencia y el ascenso en el fútbol profesional boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD