¡Confirmado! Wilstermann y San Juan tienen nueva fecha para jugar el indirecto

La Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que los partidos del ascenso y descenso indirecto entre Wilstermann y San Juan se disputarán los días 20 y 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial, los horarios de ambos encuentros aún no han sido definidos ni dados a conocer, por lo que se espera un anuncio complementario en los próximos días.

Comunicado de cambio de fecha del partido por el indirecto en el fútbol boliviano. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Mientras tanto, el plantel de Wilstermann continúa con su preparación sin pausa. El director técnico Humberto Viviani reiteró que el equipo está enfocado plenamente en esta serie decisiva, con el objetivo de conseguir un resultado favorable que le permita asegurar su permanencia en la categoría.

Desde el cuerpo técnico también se reconoce que San Juan es un rival que llega con méritos deportivos, por lo que el Rojo buscará afrontar la llave con cautela e inteligencia, tanto en el partido de ida como en la definición.

Los encuentros definirán la permanencia y el ascenso en el fútbol profesional boliviano.

