La Verde ya tiene horarios para los duelos del repechaje rumbo al Mundial

La Conmebol confirmó los horarios de los partidos que disputará la selección boliviana en el repechaje rumbo al Mundial.

Bolivia enfrentará a Surinam el próximo 26 de marzo por la semifinal del repechaje, en un partido que se jugará a las 19:00 (hora de Bolivia) en el estadio Akron de Monterrey, escenario con capacidad para 49.850 espectadores.

En caso de avanzar, La Verde disputará la final del repechaje ante la selección de Irak, duelo programado para el 31 de marzo a las 23:00 (hora boliviana), también en el estadio Akron.

Foto: Conmebol.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Óscar Villegas ya se encuentra concentrado y afrontará una serie de partidos amistosos como preparación. El primero será el 21 de este mes ante Perú, luego jugará el 18 de enero frente a Panamá en Tarija, el 25 de enero contra México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera y cerrará la gira el 31 de enero, nuevamente en Santa Cruz.

