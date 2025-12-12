Intervienen oficinas de YPFB regional de redes de gas en Sucre

Una comisión de fiscales, acompañada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ingresó esta mañana a las oficinas regional de redes de gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Sucre en un operativo de alto perfil.

La intervención a la sede de la estatal petrolera se realiza en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito.

El operativo busca recabar documentación, equipos informáticos y cualquier evidencia que pueda sustentar la investigación.

Javier Gorena, fiscal asignado al caso, informó que la investigación apunta contra el jefe regional de redes y gas de YPFB Chuquisaca, Marco Antonio Baldiviezo, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito a denuncia de la Oficina Jurídica de YPFB.

“Se ha hecho conocer una querella del área jurídica de YPFB en donde presuntamente el distrital de redes de gas habría recibido montos de dinero depositado en sus cuentas. Existe un aumento desproporcionado de su patrimonio que no cuadran con su perfil socio económico que tiene esta persona en función a sus haberes, sueldos y otras circunstancias”, explicó Gorena.

Durante el operativo la comisión de fiscales no encontró al jefe regional y de inmediato ha solicitado la alerta migratoria en su contra y activó otros actuados investigativos a fin de encontrar más información que por estrategia prefirieron dejarlo bajo reserva.

