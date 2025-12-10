¿Cómo usar el aguinaldo con inteligencia? Consejos de un economista

La llegada del aguinaldo, junto con el ambiente festivo de fin de año, representa un ingreso adicional que, si no se administra correctamente, puede esfumarse rápidamente. Ante esta situación, el economista Waldo López ofreció una serie de recomendaciones clave para aprovechar al máximo este ingreso y evitar los riesgos de la temporada.

La Regla de Oro: evitar la compra compulsiva

López advierte sobre la tentación de las grandes ofertas que aparecen en estas fechas, señalando que muchas veces llevan a gastar en artículos innecesarios.

"Hay que evitar las compras compulsivas. Si usted ve rebajas hasta de un 50% de cosas que no son imprescindibles para usted o para la familia, no caiga en esa tentación", enfatizó el economista.

El aguinaldo debe estar destinado primordialmente al bienestar de la familia y a cubrir las necesidades futuras.

Priorizar a la familia y el año escolar

El economista recomienda un enfoque equilibrado en los gastos navideños, haciendo hincapié en la planificación de los gastos que vendrán con el inicio del próximo año:

Navidad y Año Nuevo: El aguinaldo debe usarse para tener una buena celebración.

Regalos para niños: "A los niños no cometa el error de comprarle solamente ropa, regálele juguetes. El niño se va a vestir, pero no va a tener con qué jugar, necesita juguetes".

Ahorro escolar: Es crucial reservar una parte del dinero para la próxima temporada educativa. "Recuerde que después viene el año escolar, necesita útiles, necesita uniformes, porque las cosas han subido, entonces necesita usted ahorrar".

Seguridad y planificación de gastos

López también brindó consejos prácticos de seguridad y gestión financiera para proteger el aguinaldo de robos y el gasto excesivo:

Seguridad bancaria: Evite manejar grandes sumas de dinero en efectivo. "No cometa el error de agarrar el aguinaldo y llevarlo en efectivo a su casa desde el banco. Deje en su cuenta corriente ."

Riesgo de robos: Advirtió sobre el aumento de la delincuencia en estas fechas. "En tiempos de Navidad hay mucho robo, lamentablemente la delincuencia está en todo momento y más aún en fin de año."

Mercadeo inteligente: Se debe anotar lo que se necesita y buscar los mejores precios. "Anote lo que va a gastar... y no cometa el error de ir a un solo lugar a comprar. Haga mercadeo."

En resumen, la recomendación principal es ahorrar y limitarse a las compras estrictamente necesarias para garantizar una buena Navidad y un Año Nuevo tranquilo, sin comprometer la estabilidad económica futura.

