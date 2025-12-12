Un violento hecho de inseguridad se registró en el municipio de San Carlos. Un grupo de personas encapuchadas interceptó y atacó a un equipo policial que cumplía labores de patrullaje en la zona.

Videos captados por vecinos, que ya circulan en redes sociales, muestran la agresividad de la turba: golpean a uno de los uniformados e intentan subirlo por la fuerza a un vehículo, en lo que aparenta ser un intento de retención o secuestro. En las imágenes se observa cómo algunos pobladores intentan intervenir para frenar la brutal agresión.

“Que alguien salga a ayudar. Están persiguiendo a otras movilidades de los policías; van tras los policías con pausas (petardos). Por favor, que los ayuden”, se escucha decir a una mujer en un audio.

Persecución de película hasta Buen Retiro

El ataque no terminó en San Carlos. Según los reportes preliminares, los efectivos lograron subir al vehículo oficial, pero fueron perseguidos durante varios kilómetros por los agresores hasta llegar a la localidad de Buen Retiro.

Fue en este punto donde la turba logró interceptar nuevamente el motorizado policial. Obligaron a los agentes a descender y procedieron a agredirlos utilizando palos y petardos.

Refuerzos en camino

Como resultado del asedio, la camioneta de la Policía de San Carlos quedó con los vidrios totalmente destrozados. Aunque aún no existe un informe oficial sobre la gravedad de las heridas de los efectivos, se conoce que contingentes policiales de Yapacaní se están movilizando de emergencia hacia el lugar para auxiliar a sus camaradas y restablecer el orden.

A continuación, el video:

