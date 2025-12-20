"Existe una mano negra": Gobierno ve intereses políticos tras paro de transportistas

En un esfuerzo por llevar tranquilidad a la población frente al anuncio de un paro indefinido nacional, el viceministro de Transporte, Hugo Criales, reafirmó en Que No Me Pierda la apertura total del Gobierno al diálogo y lamentó la postura de los sectores que rechazan el acercamiento técnico. La autoridad advirtió que detrás de las movilizaciones existe una "mano negra" que busca desestabilizar la gestión actual.

Ante la amenaza de bloqueos para el próximo lunes, Criales fue enfático al señalar que la solución solo llegará mediante el consenso y no por imposiciones. "Yo creo que aquí no podemos ir por caprichos. La ciudadanía, el pueblo está esperando una respuesta tanto de los transportistas como del gobierno", afirmó, destacando que el ministro Mauricio Zamora ya extendió las invitaciones oficiales.

Un llamado a la verdad técnica

El viceministro explicó que el Gobierno tiene preparada una presentación técnica detallada para demostrar que la eliminación de la subvención a los combustibles es una medida necesaria para la salud económica del país. Según Criales, es imperativo que los transportistas conozcan los beneficios arancelarios y el impacto real del decreto.

"Si no nos sentamos a dialogar, si no nos dejan demostrar qué es lo que se está ganando con el tema del decreto... no vamos a poder nunca entendernos", sentenció la autoridad.

Asimismo, instó a los dirigentes a presentar sus propios estudios de costos para trabajar en conjunto con las alcaldías en el tema de las tarifas urbanas. "Queremos una negociación amplia y fructífera, pero la cual no hemos podido instalar", lamentó.

Denuncia de intereses políticos y "mafias"

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Criales fue la denuncia de una presunta manipulación política de las protestas. El viceministro cuestionó por qué hace 90 días ciertos sectores pedían levantar la subvención y hoy se oponen drásticamente.

Intereses ocultos: "Aquí yo veo una mano negra, una mano política que está queriendo ensuciar, que están queriendo volver los que han estados 20 años... han pasado la fiesta con la plata ajena" , denunció Criales.

Contrabando y quiebra: La autoridad también apuntó a la existencia de una "mafia organizada" que desvía el combustible hacia el contrabando, afectando las arcas del Estado. "Son gente que no aporta, que no paga impuestos... y eso es lo que está haciendo entrar en quiebra al Estado".

Tranquilidad para el país

Pese al escenario de tensión, el Viceministro aseguró que el Ejecutivo trabajará arduamente para evitar el desabastecimiento y el caos social. Reafirmó que la postura del presidente Rodrigo Paz es de firmeza, pero siempre basada en la realidad económica: "Es momento de decirnos la verdad, no podemos seguir mintiéndonos, y el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance... para dar tranquilidad al país".

Para el día lunes, el Gobierno ha tomado la previsión de convocar no solo a la Confederación de Choferes de Bolivia, sino también al transporte libre y cooperativizado, buscando una mesa técnica que incluya a todos los actores del sector.

