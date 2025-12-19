Gobierno convoca al autotransporte a mesas de diálogo para analizar Decreto Supremo 5503

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, convocó al sector del autotransporte a dos mesas de diálogo con el objetivo de explicar y analizar los alcances del Decreto Supremo 5503, enfatizando que el levantamiento de la subvención a los combustibles es una realidad que no puede ser evitada y que requiere ser abordada con responsabilidad y diálogo.

En conferencia de prensa, la autoridad informó que la primera mesa de diálogo se realizará esta tarde a las 16:30, mientras que una segunda mesa de trabajo fue programada para el lunes a las 11:00 de la mañana. Zamora explicó que esta división responde a la apertura del Ministerio para escuchar a todos los sectores involucrados.

“Iniciamos este diálogo con el autotransporte para que conozcan el verdadero motivo del decreto. Convocamos al autotransporte a dos mesas de diálogo, una esta tarde a las 16:30 y otra mesa de trabajo el día lunes a las 11 de la mañana, porque este ministerio está abierto a escuchar a todos los sectores y tenemos que iniciar desde hoy día”, afirmó el ministro.

Zamora sostuvo que el Decreto Supremo 5503 contiene múltiples aspectos beneficiosos para la ciudadanía, los cuales no están siendo considerados en el debate público actual. En ese sentido, llamó a un análisis integral de la norma antes de asumir posiciones de rechazo.

Asimismo, el ministro exhortó al sector del autotransporte a priorizar el diálogo y evitar medidas de presión. “Se debe analizar el decreto antes de realizar paros y medidas de presión; no podemos vivir en paros en esta época”, señaló.

Finalmente, la autoridad reiteró la predisposición del Gobierno para construir soluciones consensuadas, destacando que el diálogo es el camino para enfrentar los desafíos económicos y garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de la población.

