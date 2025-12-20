Gobierno propone medidas transitorias para retomar el servicio público

Tras la primera reunión entre autoridades de Gobierno, Alcaldía cruceña, gremiales y el sector transportista, se plantearon medidas transitorias con el objetivo de que el servicio de transporte público se restablezca lo antes posible y no continúe afectando a la población.

El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, explicó que durante el encuentro se presentaron propuestas que permitirían al sector continuar operando mientras se avanza en soluciones de fondo.

“Vamos a estar aquí las 24 horas, porque necesitamos solucionar para la gente el tema del transporte urbano. Entendemos que no se puede resolver todo de una sola vez, por eso creemos que debe avanzarse paso a paso”, señaló la autoridad.

Justiniano detalló que la prioridad es resolver el conflicto del transporte urbano, para luego avanzar con el transporte interprovincial, siempre bajo un esquema gradual.

Asimismo, indicó que uno de los puntos centrales abordados fue el financiamiento para la conversión a gas, además de medidas temporales que permitan a los transportistas trabajar sin pérdidas económicas.

“Hemos hablado de financiamiento para la conversión a gas en un plazo de seis meses, con créditos que el Gobierno podría gestionar a tasas bajas. También se habló de un precio transitorio que, si bien puede no ser del total agrado del sector, busca compensar y permitir que puedan volver a trabajar sin perder dinero”, explicó.

La autoridad remarcó que el conflicto afecta a todos los sectores y que es fundamental llegar a un acuerdo para evitar mayores perjuicios tanto para los transportistas como para la ciudadanía.

“Esperamos que los transportistas acepten esta propuesta transitoria, que es una medida para aliviar la presión y para que, desde mañana, la población pueda volver a contar con el servicio de transporte”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play