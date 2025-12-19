Una tragedia se registró en el sector de Ipis de Goicoechea, en San José, Costa Rica, cuando un hombre de 47 años perdió la vida tras ser embestido por un vehículo que invadió la acera mientras él realizaba ejercicio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima como un hombre de apellido López. Según el reporte policial, el accidente ocurrió frente a los tanques del AyA, a las 12:10 p.m., y fue captado por una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran a López corriendo por la acera cuando un automóvil, aparentemente fuera de control, se subió a la vía peatonal y lo impactó violentamente.

La fuerza del choque lanzó a la víctima por los aires, cayendo en una zona verde cercana. A pesar de la rápida intervención de paramédicos de la Cruz Roja, López falleció de manera instantánea debido a la gravedad de las lesiones.

El conductor del vehículo se sometió a la prueba de alcoholemia, que resultó negativa. Aunque no fue detenido en el sitio, el OIJ mantiene abierta una investigación por homicidio culposo, en la que el video de vigilancia es una pieza clave.

¡MÁGENES SENSIBLES!

Mira la programación en Red Uno Play