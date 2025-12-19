“Yo soy su esposa, estoy viva”: Mario Pineida estaba con otra mujer al momento de su muerte 

Ana Aguilar, esposa del futbolista Mario Pineida, rompió el silencio para desmentir rumores que circulaban sobre su supuesta muerte tras el violento ataque que acabó con la vida del jugador.

"La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida", afirmó Aguilar, quien hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para respetar el duelo familiar y la privacidad de sus hijos.

La madre de familia expresó su profundo dolor por la pérdida de Pineida y solicitó frenar la difusión de información falsa e imágenes sensibles que afectan a su familia.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida… pedimos respeto por nuestro duelo y por la integridad de nuestros tres hijos", indicó.

El lateral de 33 años del Barcelona SC fue asesinado el 17 de diciembre en Samanes 4, frente a un local comercial, durante un ataque perpetrado por sicarios en motocicleta. En el hecho también perdió la vida Gissella Fernández, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Autoridades locales continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen, mientras la familia de Pineida atraviesa momentos de dolor y exige respeto a su intimidad.

