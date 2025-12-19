TEMAS DE HOY:
COED reporta 21 cuerpos rescatados tras riada en Santa Cruz; continuaran con la búsqueda de más víctimas

Varias comunidades de El Torno siguen incomunicadas, mientras el COED avanza en la remoción de palizadas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/12/2025 8:26

Foto: Gobernación de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) continúa con las labores de rescate y atención en el municipio de El Torno, en su séptimo día de operaciones tras el desastre que afectó a varias comunidades.

El Director de Coordinación Territorial del COED, Alejandro Quezada, detalló este viernes que los trabajos de rastrillaje se concentrarán principalmente en las quebradas, donde se han acumulado palizadas que obstaculizan el acceso y donde se ha registrado la mayoría de los fallecidos.

“Esperamos ingresar hoy con maquinaria para ayudar a los grupos de rescate a remover las palizadas y continuar con el rastrillaje”, indicó Quezada desde El Torno.

Además, señaló que se está trabajando para abrir una ruta alternativa más estable que permita el ingreso terrestre de los equipos de rescate, aunque por el momento el acceso principal será también por vía aérea.

En cuanto al número de víctimas, el COED confirmó que al cierre de la jornada de ayer se contabilizaron 21 personas fallecidas, de las cuales 19 ya cuentan con certificados de óbito y dos permanecen en la morgue pendientes de reconocimiento. “Hay sospechas de encontrar más personas durante el transcurso del día”, agregó Quezada.

El objetivo principal de la jornada es continuar con el rastrillaje y acceder a las comunidades que han permanecido incomunicadas en los últimos días, asegurando que los equipos puedan operar de manera más estable y eficiente.

 

